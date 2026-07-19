La moglie di un uomo condannato per l’omicidio di due rapinatori ha presentato una richiesta di grazia al Presidente della Repubblica. La famiglia ha anche dichiarato che un episodio in cui il marito avrebbe puntato una pistola contro il fidanzato della figlia sarebbe stato un atto di istinto paterno. La discussione sulla concessione della grazia coinvolge il governo e il Colle, mentre il condannato rischia di scontare una pena di quasi quattordici anni e mezzo.

Mentre è tornata a salire la tensione tra il governo e il Colle sull’invito alla grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori, anche la famiglia ha deciso di appellarsi al capo dello Stato per cercare di evitare al 72enne la pena inflitta in Cassazione. E lo fa con un’intervista della moglie Mariangela Sandrone a La Stampa alla quale si aggiunge un lungo post su Facebook nel quale si ricorda anche l’episodio delle minacce con una pistola al fidanzato di una delle figlie, nel 2005. Proprio la donna si rivolge direttamente a Sergio Mattarella rispondendo alle domande del quotidiano torinese: “Al presidente Mattarella mi rivolgo come moglie e come madre – ha dichiarato -, con il massimo rispetto per il suo ruolo di capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Ilfattoquotidiano.it - La moglie di Roggero chiede la grazia a Mattarella: “Non è un pericolo”. I familiari: “La pistola contro il fidanzato della figlia? Fu istinto paterno”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Matteo Salvini chiede la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero, i familiari: «Le minacce al fidanzato della figlia nel 2005? Fu istinto paterno, non una spedizione punitiva. Lui la picchiò e provò a investirla»La famiglia di Mario Roggero ha dichiarato che nel 2005, durante una lite con il fidanzato di una delle sue figlie, l’uomo agì per istinto di...

Il precedente del 2005 di Mario Roggero, la famiglia lo difende: «Fu istinto paterno». La pistola in faccia e la loro versione sui pugni alla figliaI parenti di Mario Roggero difendono il suo comportamento nel 2005, definendolo “istinto paterno”.

Temi più discussi: La moglie di Roggero a Mattarella: 'Chiedo un atto di clemenza e umanità'; La moglie di Roggero ha depositato la domanda di grazia. Il gioielliere 72enne a Bollate dopo la richiesta di rinvio; La rabbia della moglie di Mario Roggero, i giudici hanno deciso di seppellirlo e rovinarci tutti; Roggero in carcere a Bollate, la moglie presenta la domanda di grazia.

La moglie di Roggero: Chiedo a Mattarella un atto di umanità per un uomo anziano. Non è un giustiziere x.com

La moglie di Roggero a Mattarella: 'Chiedo un atto di clemenza e umanità'Intervista al quotidiano La Stampa, 'mio marito non è un giustiziere'. La famiglia dell'ex gioielliere precisa: 'Nel 2005 fu istinto paterno, non una spedizione punitiva' (ANSA) ... ansa.it

Caso Roggero, parla il giudice Sabella: Ha avuto il minimo del minimo, ma ormai molti nel Paese confondono legittima difesa con diritto di vendetta reddit

Caso Roggero, la moglie: Chiedo atto di clemenza e umanità. Meloni: pena sproporzionataLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Roggero, la moglie a Mattarella: Gli chiedo un atto di clemenza e di umanità ... tg24.sky.it