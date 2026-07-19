La moglie di un uomo condannato si rivolge al presidente della Repubblica, chiedendo clemenza e invitandolo a considerare l’età e i traumi vissuti dal marito, definendolo non pericoloso per la società. La donna si rivolge con rispetto, sottolineando di farlo come moglie e madre. La premier commenta la situazione affermando che è difficile giudicare la paura di quell’uomo, senza entrare nei dettagli del caso.

" Al presidente Mattarella mi rivolgo come moglie e come madre, con il massimo rispetto per il suo ruolo di capo dello Stato. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l’età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Gli chiedo un atto di clemenza e di umanità per permettere a un uomo anziano di trascorrere gli ultimi anni della sua vita insieme alla sua famiglia". Lo dice Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, chiedendo la grazia per il marito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un’intervista a La Stampa in edicola oggi. "Mi sento sospesa in un incubo che è diventato realtà. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - La moglie di Roggero a Mattarella: "Non è giustiziere. Chiedo clemenza". Meloni: "Chi può giudicare la paura di quell'uomo?"

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