La moglie di Mario Roggero ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica, chiedendo un gesto di clemenza e umanità. La vicenda giudiziaria riguarda il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina. La richiesta si basa su considerazioni personali e umanitarie, senza che siano state apportate modifiche alla condanna.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina, continua a far discutere. Ora la moglie, Mariangela Sandrone, ha deciso di rivolgere un appello diretto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiedendo la concessione della grazia. L’appello della moglie al presidente della Repubblica. In un’intervista rilasciata a La Stampa, Mariangela Sandrone ha spiegato di essersi rivolta al Capo dello Stato come moglie e madre, chiedendo che venga valutata la situazione umana del marito oltre agli aspetti strettamente giudiziari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - La moglie di Mario Roggero si appella a Mattarella: «Serve un gesto di clemenza e umanità»

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Mario Roggero a Bollate: «Mattarella Dopo grazia a Minetti ora si metta una mano sulla coscienza»

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L’appello della moglie a Mattarella: “Chiedo clemenza e umanità”La condanna a circa 15 anni di carcere per Mario Roggero rende difficile ottenere la grazia in tempi rapidi.

Temi più discussi: Secondo giorno in carcere per Roggero, Salvini lo va a trovare: Vorrei poterlo candidare; La moglie di Roggero ha depositato la domanda di grazia. Il gioielliere 72enne a Bollate dopo la richiesta di rinvio; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; La rabbia della moglie di Mario Roggero, i giudici hanno deciso di seppellirlo e rovinarci tutti.

Si torna a parlare del caso del #gioielliere Mario #Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due #rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina nel 2021. Dopo la richiesta di grazia presentata dalla moglie, la procuratrice generale della Corte d' x.com

Mario Roggero al carcere di Bollate: Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha graziato Minetti reddit

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