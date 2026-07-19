la magia dei flauti nella rocca

La Rocca medievale si trasformerà in un teatro all’aperto per una serata dedicata alla grande musica sinfonica. Giovedì 23 luglio, alle 20.30, andrà in scena il concerto dell’Orchestra di Flauti Zephyrus, diretta da Marco Zoni, primo flauto del Teatro alla Scala di Milano. L’iniziativa è promossa dal Corpo Bandistico "Q. Manzini" di Montese e dal Gruppo culturale Il Trebbo. L’ingresso è libero e sarà disponibile un servizio di navetta da Piazza della Repubblica alla Rocca. Il programma propone alcune tra le pagine più note del repertorio classico. L’apertura sarà affidata all’Ouverture Egmont di Beethoven, seguita dai primi due movimenti della Sinfonia n. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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