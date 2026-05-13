Regioni Rocca non migliora | è ancora penultimo per gradimento nella classifica dei presidenti

Il presidente della Regione Lazio si trova ancora in fondo alla classifica di gradimento tra i governatori italiani, secondo un sondaggio condotto da Swg. La rilevazione si basa sulle risposte di un campione di residenti, che hanno espresso le proprie opinioni riguardo ai presidenti delle varie regioni. La posizione di Rocca rimane invariata rispetto alle precedenti rilevazioni, collocandolo al penultimo posto.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è penultimo nella classifica di gradimento dei governatori italiani, stilata da Swg in base alle risposte fornite da un campione selezionato di residenti. Una posizione identica a quella del 2025, qundo però almeno aveva guadagnato due punti.🔗 Leggi su Romatoday.it

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