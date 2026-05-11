La magia arriva alla Rocca di Dozza | incantesimi prove e coppa delle case
Sabato 23 maggio, il borgo di Dozza, situato tra Bologna e Imola, ospiterà un evento dedicato alla magia presso la Rocca di Dozza. L'iniziativa prevede spettacoli con incantesimi, prove e la consegna di una coppa delle case, coinvolgendo famiglie e appassionati. La manifestazione si svolgerà tra le mura storiche del borgo medievale, offrendo un momento di intrattenimento e spettacolo.
La magia prende vita tra le mura della suggestiva Rocca di Dozza.Sabato 23 maggio, il borgo medievale di Dozza, tra Bologna e Imola, ospiterà un evento immersivo dedicato a famiglie e appassionati del mondo della magia.Per un’intera giornata, partecipanti di tutte le età potranno vivere.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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