La magia arriva alla Rocca di Dozza | incantesimi prove e coppa delle case

Sabato 23 maggio, il borgo di Dozza, situato tra Bologna e Imola, ospiterà un evento dedicato alla magia presso la Rocca di Dozza. L'iniziativa prevede spettacoli con incantesimi, prove e la consegna di una coppa delle case, coinvolgendo famiglie e appassionati. La manifestazione si svolgerà tra le mura storiche del borgo medievale, offrendo un momento di intrattenimento e spettacolo.

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