Alla Cappellina della Madonna del Carmelo a Bagno di Romagna, si è svolta una festa molto partecipata con numerosi fedeli presenti. Tra i presenti, il sindaco e l’assessore al Turismo. La celebrazione ha visto una grande affluenza, rendendo l’evento particolarmente riuscito. La Madonna del Carmelo torna nel calendario liturgico, attirando l’attenzione della comunità locale. La partecipazione ha coinvolto diverse generazioni di devoti, riempiendo la piccola chiesa di religiosità e festa.

Festa riuscitissima alla Cappellina della Madonna del Carmelo a Bagno di Romagna, grazie alla numerosa partecipazione di fedeli. Presenti anche il sindaco Enrico Spighi e l’assessore al Turismo Mattia Lusini. Quella ricorrenza religiosa non veniva celebrata a Bagno da qualche anno e ora col 2026 è rientrata nel calendario liturgico annuale della parrocchia. Il programma di giovedì si è sviluppato dalle 18 in poi con la processione, che partendo dalla basilica è arrivata all’oratorio della Madonna del Carmine (da alcuni anni è una delle tre location del Polo Museale d’Arte Sacra di Bagno), dove è stata celebrata la santa messa da monsignor Alfiero Rossi, dal 1988 già parroco di Bagno, in pensione da alcuni mesi (classe 1941), che prima e dopo la funzione religiosa è stato affettuosamente e calorosamente salutato dai suoi ex parrocchiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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