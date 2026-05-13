La Madonna di Fatima torna nel Comune napoletano | il programma

A Casoria, dal 14 al 17 maggio 2026, la Basilica di San Mauro ospiterà la missione della Madonna di Fatima. La comunità si prepara a vivere un evento religioso di rilievo, con momenti di preghiera e celebrazioni. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle tradizioni e delle norme vigenti, attirando fedeli e visitatori interessati a partecipare a questa ricorrenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Festa grande a Casoria che si prepara a un momento di profonda fede. Dal 14 al 17 maggio 2026, la Basilica di San Mauro accoglierà la missione della Madonna di Fatima. L’iniziativa, promossa dalla G.A.M., vedrà il primo appuntamento in calendario domani alle 19 con l’arrivo della statua. Il.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Novena alla Madonna di Fatima | Giorno 1 | Maria sei venuta dal cielo per me Notizie correlate A Francavilla al Mare torna la festa della Madonna di Fatima: il programmaSabato 16 e domenica 17 maggio, a Francavilla al Mare, le contrade San Giovanni e Piattelli si animano per i festeggiamenti in onore della Madonna di... Papa Leone torna nel Napoletano: il programma della visita ad AcerraÈ stato illustrato oggi nella sala Biblioteca della diocesi di Acerra, il programma della visita di Papa Leone XIV prevista il 23 maggio prossimo. Temi più discussi: Talsano, la devozione alla Madonna di Fatima; Fatima e il grido della pace: perché il messaggio del 1917 parla al mondo di oggi; La Madonna di Fatima in serata arriva a Seano. Una settimana di festa; Santo del giorno 13 Maggio 2026: Beata Maria Vergine di Fatima. Maria, Regina della Pace, aiutaci a sradicare l'odio e a vivere in armonia.. Madre nostra, Madonna di Fatima, attraverso di Te si riversi sulla Terra la divina misericordia, e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate.. #PapaFrancesco x.com ?? ??????? ????????? ?? ???? (@labottegaincantatadilulu) threads Tra fede e memoria, 13 maggio nel segno della Madonna di Fatima, si prega anche a Bra«Percorreremo ogni rotta, andremo pellegrini lungo tutte le vie, abbatteremo tutti i muri, supereremo ogni frontiera, uscendo verso tutte le periferie, manifestando la giustizia e la pace di Dio»: cos ... targatocn.it Supplica alla Madonna di Fatima da recitare oggi 13 maggioRecitiamo la Supplica alla Madonna di Fatima oggi, 13 maggio. Unisciti alla preghiera per chiedere una grazia e invocare la pace nel mondo. lalucedimaria.it