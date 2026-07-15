Ruba la collana sacra della Madonna del Carmelo durante una processione a Lungro l' intervento e la denuncia
Durante una processione a Lungro, un uomo ha rubato una collana sacra dalla statua della Madonna del Carmelo. I Carabinieri sono intervenuti e hanno identificato il sospettato, che è stato arrestato. Un’altra persona è stata denunciata. La collana, considerata oggetto sacro, è stata recuperata. L’operazione si è conclusa con l’arresto di uno dei coinvolti e la denuncia di un’altra persona.
Un arresto e una denuncia, questo il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri di Lungro (Cosenza) dopo il furto di una preziosa collana dalla statua della Madonna del Carmelo, avvenuto durante la processione religiosa. Il presunto responsabile, un giovane del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e fermato poche ore dopo il fatto, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita all’Eparca. L’intervento è stato coordinato dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, nell’ambito delle indagini preliminari. Le indagini a Lungro, Cosenza L’identificazione grazie alle telecamere Recupero della refurtiva e... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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