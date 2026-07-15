Ruba la collana sacra della Madonna del Carmelo durante una processione a Lungro l' intervento e la denuncia

Notizia in breve

Durante una processione a Lungro, un uomo ha rubato una collana sacra dalla statua della Madonna del Carmelo. I Carabinieri sono intervenuti e hanno identificato il sospettato, che è stato arrestato. Un’altra persona è stata denunciata. La collana, considerata oggetto sacro, è stata recuperata. L’operazione si è conclusa con l’arresto di uno dei coinvolti e la denuncia di un’altra persona.