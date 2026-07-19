La luna di miele di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza | alle Maldive tra bikini e balli vista mare

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno iniziato la loro luna di miele alle Maldive pochi giorni dopo il matrimonio. La coppia si trova in un resort dell’arcipelago, dove si dedica a momenti di relax e svago. Sono stati fotografati mentre indossano bikini e si divertono con balli sulla spiaggia, ammirando il panorama marino.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno dato il via alla loro luna di miele a pochi giorni dal matrimonio. Sono volati alle Maldive e ora trascorrono le loro giornate tra relax, bikini e balli vista mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza Luna di miele da sogno alle Maldive

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