Tutto quello che sappiamo sulla luna di miele di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza | la location la compagnia e il passatempo preferito

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno trascorso la loro luna di miele in una località non specificata. La coppia è stata accompagnata da amici e familiari durante il soggiorno. Tra le attività preferite ci sono state passeggiate e momenti di relax, anche se non sono stati forniti dettagli precisi sulle modalità di intrattenimento. Aurora ha promesso ai follower di condividere aggiornamenti sul viaggio, ma finora sono stati resi noti solo alcuni aspetti generali della vacanza.

Del grande giorno (anzi, delle grandi 72 ore) più importante della popolarissima figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti abbiamo saputo tutto, ed è stata proprio Aurora a promettere ai suoi fan e follower che li avrebbe «asciugati» per un mese intero. Abbiamo passato al setaccio la location (una residenza del Cinquecento con un grande agrumeto in provincia di Siracusa), il menu (super light e all'insegna della semplicità), il make up e il beauty look di lei, quelli della mamma, perfino le canzoni contenute nell'EP che la sposa ha romanticamente dedicato al neo marito. Ora mancava soltanto una cosa: la luna di miele. Il... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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SPETTACOLO. LUNA DI MIELE PER DUA LIPA E CALLUM TURNER IN BASILICATA

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