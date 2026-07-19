La luce verde si è accesa sono andato | Hamilton racconta l'incidente ai box come sta il meccanico Ferrari
Durante le fasi di sosta ai box, il pilota ha dichiarato di aver deciso di partire quando la luce verde si è accesa. La FIA ha analizzato l’incidente e ha stabilito che la responsabilità ricade esclusivamente sul team, escludendo penalità per il pilota. La squadra Ferrari ha ricevuto una multa, mentre il meccanico coinvolto sta bene. La ricostruzione ufficiale si concentra sui momenti immediatamente precedenti e successivi all’incidente.
Solo una multa alla Ferrari e niente penalità al pilota inglese. La FIA ha riconosciuto solo le responsabilità del Team e ricostruito cosa è successo in quegli istanti. Il meccanico sta bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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