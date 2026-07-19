La luce verde si è accesa sono andato | Hamilton racconta l'incidente ai box come sta il meccanico Ferrari

Notizia in breve

Durante le fasi di sosta ai box, il pilota ha dichiarato di aver deciso di partire quando la luce verde si è accesa. La FIA ha analizzato l’incidente e ha stabilito che la responsabilità ricade esclusivamente sul team, escludendo penalità per il pilota. La squadra Ferrari ha ricevuto una multa, mentre il meccanico coinvolto sta bene. La ricostruzione ufficiale si concentra sui momenti immediatamente precedenti e successivi all’incidente.