Perché Ferrari sta presentando la Luce come se fosse un'utilitaria e non una supercar da mezzo milione

La Ferrari Luce è la prima elettrica del Cavallino: costa oltre 550mila euro, ha quattro porte e cinque posti, ma è stata raccontata con una campagna social e digitale molto più ampia del solito. Dietro c'è la necessità di far accettare ai puristi la svolta elettrica e parlare a un nuovo pubblico del lusso tecnologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PRIMO GIRO FERRARI A 4K

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Temi più discussi: Rimarrò in Ferrari, ho un contratto. In molti spingono per il mio ritiro: la frase di Hamilton scatena il mercato piloti di F1; Ferrari apre una nuova era: nasce 'Luce', la prima elettrica; Torna la Colorata Cena: 36 tavoli in piazza De Ferrari per celebrare diritti e inclusione; Le lettere della mamma di Sempio a Stasi: Non ti insulto, ti basta guardarti allo specchio.

Pochi minuti fa la casa di Maranello ha scritto la storia presentando a Roma la Ferrari Luce, la prima vettura elettrica del Cavallino Rampante. Link dell'articolo nel primo commento Foto X: GazzettaFerrari #ferrari #ferrariluce #formula1 #ufficiale #F1 #For x.com

Perché Ferrari sta presentando la Luce come se fosse un’utilitaria e non una supercar da mezzo milioneLa Ferrari Luce costa oltre mezzo milione di euro, è destinata a una cerchia ristrettissima di clienti e non diventerà mai un'auto popolare. Eppure il lancio della prima Ferrari elettrica della ... fanpage.it

Ferrari in borsa, le azioni oggi aprono in negativo dopo la Luce. Cosa significa e perchèIeri, 25 maggio 2026, è stata presentata la prima auto a motorizzazione elettrica della Ferrari con un nome iconico: Ferrari Luce. Pronti, partenza, via, appena svelato il design, questa mattina ... virgilio.it

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