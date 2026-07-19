C'era una volta Denny Mendez. Prima Miss Italia di colore, fece discutere il Paese, aprendo il dibattito sugli italiani di seconda generazione. Non mancarono critiche e insulti razzisti, o battute come 'Ma questa è italiana'? Era il 1996. Trent'anni fa esatti. Eppure c'è chi ancora oggi ha il coraggio di scrivere 'Questa sarebbe bolognese?' sotto la foto di Marta Bunda, imolese di origini congolesi, appena incoronata Miss Bologna. E, anche qui, insulti e battute i più beceri dei quali sono stati giustamente cancellati da chi gestisce il concorso. Trent'anni come acqua fresca. Il nostro Paese non impara davvero mai. Eppure Marta, 24 anni, con calma e maturità, dice: “Non lasciate che siano i giudizi degli altri a definire chi siete”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Ilrestodelcarlino.it - La lezione di Miss Bologna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GUERRE, Epidemie & RIVOLUZIONI - Alessandro Barbero (Bologna, 2026)

Notizie e thread social correlati

Miss Italia 2026, la pordenonese Elisa Cherubin vola alla finale di Miss FriuliElisa Cherubin, rappresentante di Pordenone, ha raggiunto la finale di Miss Friuli Venezia Giulia, in programma alla fine di agosto al Parco Termale...

Si elegge Miss Firenze, chi vince la fascia va alle prefinali nazionali di Miss ItaliaIl 7 luglio 2026 si è svolta a Firenze la selezione regionale di Miss Toscana, con l’assegnazione della fascia di Miss Firenze.

Argomenti più discussi: Miss Mamma all’alba: premiata anche una mamma bolognese!; Miss Bologna 2026, 25enne congolese Marta Bunda la vincitrice, le reazioni: Nulla di bolognese nei suoi tratti - VIDEO.

Bologna, offese razziste sui social alla Miss: ha vinto solo perché è neraLa gioia per l’elezione di Marta Bunda a Miss Bologna 2026 è durata poche ore prima che sui social, accanto ai complimenti, arrivassero anche diversi ... gds.it

LA COLLEGA SCOREGGIONA reddit

Bologna, lezione d'inglesePiù che un'impresa serviva un miracolo, e non è arrivato. Anzi: dopo l'uno a tre subito al Dall'Ara, il Bologna torna dallla Gran Bretagna con la netta sensazione di un divario incolmabile, ... rainews.it