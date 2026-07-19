La grandine i fan feriti la rabbia | cos’è successo al concerto di Bad Bunny fermato dal maltempo

Notizia in breve

Il concerto di Bad Bunny all’ippodromo La Maura è stato interrotto a causa di una grandinata. La pioggia intensa ha causato l’interruzione dello spettacolo e il ferimento di alcuni spettatori. L’organizzatore ha deciso di non riprogrammare la data e ha avviato i rimborsi. I fan, anche dall’estero, hanno protestato, chiedendo di vedere l’artista invece di ricevere il rimborso. La situazione ha generato tensioni tra i presenti.