La grandine i fan feriti la rabbia | cos’è successo al concerto di Bad Bunny fermato dal maltempo

Da milano.repubblica.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto di Bad Bunny all’ippodromo La Maura è stato interrotto a causa di una grandinata. La pioggia intensa ha causato l’interruzione dello spettacolo e il ferimento di alcuni spettatori. L’organizzatore ha deciso di non riprogrammare la data e ha avviato i rimborsi. I fan, anche dall’estero, hanno protestato, chiedendo di vedere l’artista invece di ricevere il rimborso. La situazione ha generato tensioni tra i presenti.

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Lo show di ieri sera all’ippodromo La Maura è stato interrotto per il maltempo. Dopo la decisione di Live Nation, organizzatore dell'evento, di non riprogrammare la data ma di rimborsare i biglietti, è esplosa la protesta dei fan, arrivati anche dall'estero: "Non vogliamo il rimborso, ma vedere il cantante". 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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