Un concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto e evacuato a causa di una tempesta di grandine. Circa 80 mila persone si trovavano tra il palco all’Ippodromo di San Siro e la riproduzione di una casa tipica di Porto Rico, quando il cielo si è improvvisamente oscurato. La pioggia intensa ha costretto i presenti a cercare riparo, creando un’esodo tra il fango. Sono stati segnalati feriti leggeri tra il pubblico, che ha lasciato il sito sotto la pioggia battente.

Tutto è cambiato quando all’improvviso il cielo è diventato scuro. E gli 80 mila fan radunati tra il palco dell’Ippodromo di San Siro e la «casita» - la replica di una tipica abitazione monopiano di Porto Rico che accompagna l’artista Bad Bunny nel suo tour mondiale - hanno smesso di ballare e cantare per aprire gli ombrelli. Sono da poco passate le 21 di sabato 18 luglio, il concerto è iniziato da una mezz’oretta, quando un violento temporale si abbatte su Milano. Forti raffiche di vento, pioggia a secchiate prima e grandine con enormi chicchi poi. L’esibizione della star portoricana viene inizialmente sospesa. Passano i minuti, ma dal cielo iniziano a precipitare palline di ghiaccio. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Concerto di Bad Bunny evacuato, feriti per la tempesta di grandine a Milano: l'esodo (tra il fango) di 80 mila persone: «Pericoloso restare lì»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I concerti di Bad Bunny sono di un altro livello

Notizie e thread social correlati

Concerto di Bad Bunny evacuato, feriti per la tempesta di grandine: l'esodo (tra il fango) di 80 mila persone: «Pericoloso restare lì»Durante un concerto all’Ippodromo di San Siro, circa 80 mila persone sono state evacuate a causa di una tempesta di grandine improvvisa.

Bud Bunny a Milano, decine di feriti per la tempesta di grandine che ha interrotto il concerto all'ippodromo: «Pericoloso restare lì»Durante un concerto di Bad Bunny a Milano, una tempesta di grandine ha causato decine di feriti e ha interrotto l’evento.

Temi più discussi: Il concerto di Bad Bunny a Milano, con quasi 80mila spettatori, è stato evacuato e annullato per una forte grandinata; Bad Bunny ha trasformato il suo concerto a Milano in una grande festa di paese; Nella casita di Bad Bunny la rivoluzione si fa ballando; Bad Bunny trionfa a Milano, la festa è boricua e supera ogni confine.

I video della grandine e dei disagi al concerto di Bad Bunny a Milano x.com

Alex Eala avvistata sul palco de La Casita durante il concerto di Bad Bunny a Stoccolma reddit

Grandine a Milano, 80mila evacuati da Bad Bunny e disagi sui treni(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Evacuazione di circa 80mila spettatori dal concerto di Bad Bunny, alcuni feriti colpiti alla testa dalla grandine e centinaia di passeggeri bloccati per ore su un treno diret ... msn.com

Milano, sospeso concerto di Bad Bunny: spettatori feriti da grandine. I biglietti saranno rimborsatiRoma, 19 lug. (askanews) – La violenta ondata di maltempo, accompagnata da una altrettanto violenta grandinata, che si è abbattuta poco dopo le 21 di ieri sera la città di Milano, ha colpito anche il ... askanews.it