Concerto di Bad Bunny evacuato feriti per la tempesta di grandine a Milano | l' esodo tra il fango di 80 mila persone | Pericoloso restare lì

Da milano.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto e evacuato a causa di una tempesta di grandine. Circa 80 mila persone si trovavano tra il palco all’Ippodromo di San Siro e la riproduzione di una casa tipica di Porto Rico, quando il cielo si è improvvisamente oscurato. La pioggia intensa ha costretto i presenti a cercare riparo, creando un’esodo tra il fango. Sono stati segnalati feriti leggeri tra il pubblico, che ha lasciato il sito sotto la pioggia battente.

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Tutto è cambiato quando all’improvviso il cielo è diventato scuro. E gli 80 mila fan radunati tra il palco dell’Ippodromo di San Siro e la «casita» - la replica di una tipica abitazione monopiano di Porto Rico che accompagna l’artista Bad Bunny nel suo tour mondiale - hanno smesso di ballare e cantare per aprire gli ombrelli. Sono da poco passate le 21 di sabato 18 luglio, il concerto è iniziato da una mezz’oretta, quando un violento temporale si abbatte su Milano. Forti raffiche di vento, pioggia a secchiate prima e grandine con enormi chicchi poi. L’esibizione della star portoricana viene inizialmente sospesa. Passano i minuti, ma dal cielo iniziano a precipitare palline di ghiaccio. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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Temi più discussi: Il concerto di Bad Bunny a Milano, con quasi 80mila spettatori, è stato evacuato e annullato per una forte grandinata; Bad Bunny ha trasformato il suo concerto a Milano in una grande festa di paese; Nella casita di Bad Bunny la rivoluzione si fa ballando; Bad Bunny trionfa a Milano, la festa è boricua e supera ogni confine.

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