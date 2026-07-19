Durante un concerto all’Ippodromo di San Siro, circa 80 mila persone sono state evacuate a causa di una tempesta di grandine improvvisa. La pioggia intensa ha causato l’interruzione dell’evento, portando i partecipanti a cercare riparo sotto gli ombrelli. Alcuni spettatori sono rimasti feriti durante l’esodo, che si è svolto tra il fango e le aree allagate. La situazione ha reso necessario l’intervento delle forze di sicurezza per gestire l’evacuazione e mettere in sicurezza i presenti.

Tutto è cambiato quando all’improvviso il cielo è diventato scuro. E gli 80 mila fan radunati tra il palco dell’Ippodromo di San Siro e la «casita» - la replica di una tipica abitazione monopiano di Porto Rico che accompagna l’artista Bad Bunny nel suo tour mondiale - hanno smesso di ballare e cantare per aprire gli ombrelli. Sono da poco passate le 21 di sabato 18 luglio, il concerto è iniziato da una mezz’oretta, quando un violento temporale si abbatte su Milano. Forti raffiche di vento, pioggia a secchiate prima e grandine con enormi chicchi poi. L’esibizione della star portoricana viene inizialmente sospesa. Passano i minuti, ma dal cielo iniziano a precipitare palline di ghiaccio. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Concerto di Bad Bunny evacuato, feriti per la tempesta di grandine: l'esodo (tra il fango) di 80 mila persone: «Pericoloso restare lì»

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I concerti di Bad Bunny sono di un altro livello

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Temi più discussi: Il concerto di Bad Bunny a Milano, con quasi 80mila spettatori, è stato evacuato e annullato per una forte grandinata; Bad Bunny ha trasformato il suo concerto a Milano in una grande festa di paese; Nella casita di Bad Bunny la rivoluzione si fa ballando; Bad Bunny trionfa a Milano, la festa è boricua e supera ogni confine.

I video della grandine e dei disagi al concerto di Bad Bunny a Milano x.com

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