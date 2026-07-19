Alle due di notte a Miami, il corridore danese, secondo in classifica al Tour de France, viene svegliato per un controllo antidoping a sorpresa. Poco dopo, abbandona la corsa, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle cause. Il giorno precedente, si era verificato un incidente che aveva coinvolto Vingegaard, con una caduta durante la tappa, mentre il ciclista si trovava sotto osservazione per possibili effetti della fatica e della mancanza di sonno.

Alle due di notte, quando a Miami stanno premiando i calciatori inglesi per la vittoria sulla Francia, il corridore danese Jonas Vingegaard, secondo in classifica al Tour de France, viene svegliato per un controllo antidoping a sorpresa. Tre ore dopo, tocca a Tadej Pogacar. Jonas lo racconterà alla partenza della quindicesima tappa, dalla cittadina di Champagnole, nel Giura: “Stavo dormendo come un ghiro quando qualcuno ha bussato alla mia porta alle due del mattino. Una grande sorpresa per me. Fanno bene a fare i controlli, ma quando questi influenzano il riposo, penso che non sia affatto giusto. Ho impiegato quaranta minuti a rientrare nella mia stanza, e non sono più riuscito a dormire come dovrei, specie prima di una delle tappe più impegnative e difficili di questo Tour. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La giornata di Vingegaard: dal controllo alle 2 di notte al ritiro dal Tour. Il dubbio sulla correlazione tra sonno perso e caduta

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