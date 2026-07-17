Mediaset al Giffoni | tre appuntamenti in anteprima assoluta dedicati ai giovani alla cultura e all’innovazione audiovisiva

Mediaset partecipa alla 56esima edizione del Giffoni Film Festival con tre eventi in anteprima dedicati a giovani, cultura e innovazione audiovisiva. L’azienda presenta appuntamenti speciali che evidenziano l’impegno nel promuovere i talenti emergenti e la diffusione di contenuti che combinano intrattenimento e tematiche sociali. La partecipazione si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione culturale e di attenzione alle nuove generazioni nel settore audiovisivo.

Mediaset rinnova la propria partecipazione alla 56esima edizione del Giffoni Film Festival con tre appuntamenti speciali che confermano l’impegno del Gruppo nella promozione della cultura, nella valorizzazione dei giovani talenti e nella diffusione di contenuti capaci di coniugare intrattenimento, educazione e attenzione ai temi sociali. Il primo appuntamento, in programma sabato 18 luglio alle ore 12.15 presso la Sala Truffaut, vede l’anteprima assoluta di “ in Crescendo”, il nuovo cortometraggio realizzato da Mediafriends, l’Ente Filantropico promosso da Mediaset, Mondadori e Medusa e presieduto da Pier Silvio Berlusconi. Scritto e... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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