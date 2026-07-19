La foto del complotto | quando Messi a 20 anni teneva in braccio il piccolo Yamal ora si sfidano nella finale del Mondiale

Una foto di Lionel Messi, all’età di 20 anni, che tiene in braccio il piccolo Yamal, è diventata virale. Ora, entrambi si trovano a sfidarsi nella finale del Mondiale. La fotografia rappresenta un momento di passaggio tra il passato e il presente, con Messi ancora lontano dal raggiungere la fama mondiale. La scena, condivisa da milioni di tifosi, evidenzia il legame tra il passato e il presente di due protagonisti del calcio.

Per milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo, quella fotografia ha il sapore del destino. Da una parte un giovanissimo Lionel Messi, appena ventenne, ancora lontano dal diventare l’icona assoluta che conosciamo. Dall’altra un neonato di sei mesi immerso in una vaschetta di plastica, destinato a trasformarsi in uno dei talenti più straordinari del calcio contemporaneo. Lo scatto che ritrae Messi mentre tiene in braccio e fa il bagnetto al piccolo Lamine Yamal è tornato prepotentemente virale in questi giorni, perché racconta l’incontro improbabile tra due generazioni destinate a lasciare un segno indelebile nel mondo del pallone.... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Messi faceva il bagnetto a Lamine Yamal: oggi si sfidano nella finale del MondialeNel 2007, un giovane Lionel Messi di 19 anni appare in una fotografia mentre fa il bagnetto a Lamine Yamal, allora ancora bambino.

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