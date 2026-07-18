Messi Yamal neonato il rituale massonico e il diavolo | le teorie del complotto sulla foto simbolo della finale Mondiale
Una foto del 2007 mostra Lionel Messi e un neonato di nome Yamal, scattata per un calendario solidale. La immagine è diventata oggetto di teorie del complotto, collegandola a rituali massonici e simbolismi occulti. Alcuni sostenitori di queste teorie interpretano la presenza del bambino come un segno legato a pratiche esoteriche, mentre altre ipotesi coinvolgono simboli religiosi e il diavolo. La fotografia ha attirato l’attenzione sui social, alimentando discorsi senza basi ufficiali.
La fotografia di Lionel Messi e Lamine Yamal neonato, scattata nel 2007 per un calendario solidale del quotidiano catalano Sport, è diventata il pretesto per migliaia di video complottisti che circolano sui social con milioni di visualizzazioni, in vista della finale dei Mondiali 2026, in programma domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York tra Argentina e Spagna. A documentarlo sono i colleghi spagnoli di Maldita, in un’ analisi pubblicata il 17 luglio 2026. Dai “rituali massonici” al diavolo. Come riportato dai colleghi spagnoli, i contenuti complottisti ruotano attorno a quattro narrazioni principali, tutte prive di qualsiasi evidenza. 🔗 Leggi su Open.online
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: ? ? Leo #Messi ha commentato l’iconica foto che lo ritrae insieme a #LamineYamal quando il giovane talento del Barcellona era ancora un neonato @tancredipalmeri #Sportitalia #FIFAWorldCup x.com
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