Messi Yamal neonato il rituale massonico e il diavolo | le teorie del complotto sulla foto simbolo della finale Mondiale

Notizia in breve

Una foto del 2007 mostra Lionel Messi e un neonato di nome Yamal, scattata per un calendario solidale. La immagine è diventata oggetto di teorie del complotto, collegandola a rituali massonici e simbolismi occulti. Alcuni sostenitori di queste teorie interpretano la presenza del bambino come un segno legato a pratiche esoteriche, mentre altre ipotesi coinvolgono simboli religiosi e il diavolo. La fotografia ha attirato l’attenzione sui social, alimentando discorsi senza basi ufficiali.