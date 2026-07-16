Nel 2007, un giovane Lionel Messi di 19 anni appare in una fotografia mentre fa il bagnetto a Lamine Yamal, allora ancora bambino. Oggi, i due si trovano a sfidarsi nella finale del Mondiale. La foto, scattata in un calendario benefico del Barcellona, è diventata celebre nel tempo. La partita tra Messi e Yamal rappresenta un incrocio tra passato e presente nel calcio internazionale.

Certe fotografie diventano leggenda solo con il passare del tempo. Nel 2007 un giovanissimo Lionel Messi, appena 19enne, partecipa a un calendario benefico del Barcellona. Tra gli scatti ce n’è uno destinato a entrare nella storia: Messi tiene in braccio un neonato durante un servizio fotografico. Quel bambino si chiama Lamine Yamal. All’epoca era impossibile immaginare che quei due protagonisti, separati da quasi vent’anni di età, sarebbero diventati simboli di due generazioni del calcio mondiale. Oggi quella foto assume un significato ancora più speciale: il campione che ha ispirato un’intera epoca e il talento destinato a raccoglierne l’eredità si ritroveranno uno di fronte all’altro nella finale del Mondiale, con Argentina e Spagna pronte a contendersi il titolo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Messi faceva il bagnetto a Lamine Yamal: oggi si sfidano nella finale del Mondiale

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Messi once bathed baby Lamine Yamal. Now they could meet at the World Cup

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