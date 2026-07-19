Un giovane giocatore ha firmato un contratto con la squadra, confermando l’intenzione di affidarsi a un roster con molti giovani. La società ha dichiarato che il suo obiettivo è farli crescere e ottenere risultati nel tempo. La decisione è stata comunicata dal presidente, che ha sottolineato la volontà di costruire una squadra lunga e con prospettive di sviluppare talenti emergenti.

Lo aveva promesso il presidente Rossano Guerri: sarà una Fortitudo lunga, profonda e con tanti giovani dovranno imparare, crescere e man mano riuscire a dare sempre di più. Ufficializzato venerdì il ventenne Tommaso D’Arcangeli, ieri è stato il turno del giovanissimo Simone Campomori. Classe 2009, play-guardia di 188 centimetri, bolognese doc, Campomori è arrivato in Fortitudo giovanissimo fino dall’under 14, dividendosi tra SG e Academy, dove ha militato nella passata stagione nel gruppo eccellenza under 17. Quest’anno Campomori giocherà anche nell’under 19, cercando di fare valere le grandi doti tecniche ed evidenti margini di miglioramento che fanno di lui un ragazzo sul quale puntare, dandogli fiducia per il futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Fortitudo crede nel giovane Campomori: "Qui per imparare e regalare soddisfazioni"

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