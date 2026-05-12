Questa sera alle 19:00 si gioca la partita decisiva tra la squadra di casa e la Fortitudo. La gara si svolge in un palazzetto che si aspetta il massimo sostegno dai tifosi. Entrambe le squadre scendono in campo con l’obiettivo di ottenere la vittoria, in una sfida che potrebbe decidere le sorti del campionato. La tensione cresce tra i presenti, pronti a seguire ogni azione.

Tempo di lettura: 3 minuti Il momento della verità è arrivato. Questa sera, alle ore 19:00, il PalaDelMauro sarà il teatro di Gara 3 tra Avellino Basket e Fortitudo Bologna, con i biancoverdi chiamati a riaprire una serie che vede avanti i felsinei per 2-0 dopo le prime due sfide disputate al PalaDozza. Due partite molto diverse quelle andate in scena a Bologna. In gara 1 Avellino ha pagato l’impatto emotivo e l’aggressività della Fortitudo, subendo il ritmo imposto dai padroni di casa. In gara 2, invece, la squadra di coach Gennaro Di Carlo ha mostrato carattere, intensità e qualità, disputando una gara di alto livello per lunghi tratti. A condannare i biancoverdi è stato soprattutto l’ultimo quarto, segnato da un pesantissimo 010 dalla lunga distanza che ha spento le speranze di pareggiare la serie.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino ci crede: contro la Fortitudo serve la notte perfetta

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