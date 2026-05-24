L'ex allenatore della Juventus, attualmente alla guida del Napoli, ha evitato di parlare del suo futuro, preferendo non sbilanciarsi. Prima della partita contro l’Udinese, ha commentato le sue esperienze con il club, sottolineando di aver fatto cose importanti e che vincere con questa squadra gli ha portato grandi soddisfazioni. Non ha fornito indicazioni su eventuali decisioni future o cambiamenti di ruolo.

di Francesco Spagnolo Conte preferisce non sbilanciarsi sul suo futuro. Il tecnico prima della sfida contro l’Udinese ai microfoni di Dazn non si è proiettato sulla prossima stagione. L’atmosfera allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta è vibrante per l’atteso match pomeridiano tra gli azzurri e i friulani. Poco prima del fischio d’inizio della sfida delle ore 18, i riflettori dei media si sono accesi sulla panchina partenopea per raccogliere le impressioni della vigilia. L’allenatore leccese Antonio Conte si è concesso alle interviste di rito, affrontando i temi caldi del momento ma preferendo concentrarsi sul campo piuttosto che sulle voci di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte dice addio al Napoli? L’ex Juve non sbottona: «Abbiamo fatte cose importanti. Vincere qui mi ha dato e darà grandi soddisfazioni»

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ANTONIO CONTE INTERVISTA POST NAPOLI JUVENTUS:STIAMO FACENDO COSE INCREDIBILI DEVO...

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