La Fortezza del Girifalco si rinnova Triplicati i fondi | arrivano nuove sale

La Fortezza del Girifalco rinasce con nuove sale al secondo piano del Mastio centrale, grazie a un finanziamento triplicato. L’intervento, promosso dall’associazione culturale Onthemove, è stato possibile attraverso il sistema di agevolazioni fiscali Art Bonus e il supporto di una banca. L’intervento si inserisce in un progetto di recupero avviato undici anni fa, con l’obiettivo di valorizzare l’edificio storico.

Le due sale del secondo piano del Mastio centrale tornano a nuova vita. La Fortezza del Girifalco aggiunge un tassello al recupero avviato undici anni fa: stavolta il sostegno arriva da Intesa Sanpaolo, che ha finanziato attraverso l’ Art Bonus l’intervento promosso dall’associazione culturale Onthemove. I lavori hanno riguardato restauro, manutenzione e protezione dei due ambienti, ora pienamente funzionali alle attività espositive. Sono stati recuperati i pavimenti storici in cotto, installati i pannelli espositivi e quelli a protezione dei muri antichi, rifatta la tinteggiatura e rinnovato l’impianto di illuminazione, in continuità con quanto già realizzato al primo piano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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