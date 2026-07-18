cortona intesa sanpaolo sostiene il restauro delle sale della fortezza del girifalco

Notizia in breve

Intesa Sanpaolo finanzia il restauro delle sale della Fortezza del Girifalco a Cortona. Gli interventi hanno migliorato gli ambienti espositivi e fanno parte di un progetto di valorizzazione del patrimonio storico-artistico. L’obiettivo è rendere più fruibili e accessibili gli spazi culturali, con lavori già avviati e in fase di completamento. L’iniziativa coinvolge anche altri interventi di recupero e conservazione della struttura.