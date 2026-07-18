Cortona Intesa Sanpaolo sostiene il restauro delle sale della Fortezza del Girifalco
Intesa Sanpaolo finanzia il restauro delle sale della Fortezza del Girifalco a Cortona. Gli interventi hanno migliorato gli ambienti espositivi e fanno parte di un progetto di valorizzazione del patrimonio storico-artistico. L’obiettivo è rendere più fruibili e accessibili gli spazi culturali, con lavori già avviati e in fase di completamento. L’iniziativa coinvolge anche altri interventi di recupero e conservazione della struttura.
Arezzo, 18 luglio 2026 – . Migliorati gli ambienti espositivi, prosegue il progetto di valorizzazione del patrimonio storico artistico. Un nuovo intervento di tutela e valorizzazione per le sale del secondo piano della Fortezza del Girifalco, progetto promosso dall'associazione culturale Onthemove, è quello che Intesa Sanpaolo ha scelto di sostenere. I lavori hanno consentito il restauro, la manutenzione e la protezione delle due sale situate al secondo piano del Mastio centrale, rendendo gli ambienti sempre più funzionali alle attività culturali ed espositive. Tra gli interventi effettuati figurano il restauro della pavimentazione storica... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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