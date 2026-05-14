alla fortezza di girifalco arte e design

Alla Fortezza di Girifalco si svolge una rassegna di tre giorni dedicata all’arte e al design. L’evento si concentra sullo spazio come elemento che comunica e crea atmosfera, offrendo un’occasione per approfondire il rapporto tra ambienti e creatività. Durante la manifestazione sono previsti interventi e esposizioni che esplorano il modo in cui gli spazi vengono utilizzati come strumenti di narrazione e interpretazione artistica.

Tre giorni alla Fortezza del Girifalco per ragionare sullo spazio come linguaggio, racconto, atmosfera. Si è conclusa la terza edizione italiana di Space Design, il workshop ideato dal maestro Vincenzo Antonuccio, art director, designer e docente internazionale, insieme alla moglie e partner professionale Marilena Calbini, cortonesi entrambi, tra i nomi di riferimento del floral e space design a livello mondiale. Un appuntamento che Antonuccio porta in Italia ogni quattro anni: gli altri li trascorre tra Europa e resto del mondo, con l’ultima tappa a Singapore. Dopo le edizioni del 2018 e del 2022, quella del 2026 ha confermato la Fortezza del Girifalco di Cortona come sede naturale del corso.🔗 Leggi su Lanazione.it

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