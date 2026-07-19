La Firenze-Viareggio non passerà in provincia | problemi sulle strade

La gara Firenze-Viareggio di Ferragosto non attraverserà più la provincia di Pistoia a causa di problemi sulle strade. La modifica del percorso è stata decisa quest’anno, portando la corsa a evitare la zona interessata. La decisione è stata comunicata dall’organizzazione, che ha spiegato che le condizioni delle strade non consentono il passaggio previsto in precedenza. La corsa si svolgerà comunque, ma con un percorso rivisto rispetto alle edizioni precedenti.

Il cambio di percorso della classica di Ferragosto: salta la Firenze-Viareggio per la provincia di Pistoia. Nell’anno in cui l’A.S. Aurora, società organizzatrice festeggia gli 80 anni essendo stata fondata nel 1946, la 79^ Firenze-Viareggio classica nazionale per élite e under 23 in programma il prossimo 15 agosto cambia percorso per tre quarti del suo sviluppo. Un’autentica rivoluzione con l’esclusione soprattutto della provincia di Pistoia che da sempre era interessata al passaggio della gara. La corsa di Ferragosto organizzata sul piano logistico dal Gruppo Motociclisti Pistoiesi presieduto da Stefano Curradi andrà infatti nella zona... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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