Lavori in A4 e sulle strade della provincia di Verona | come cambia la viabilità

Sono in corso interventi settimanali sull’autostrada A4 e sulle strade della provincia di Verona. Questi lavori comportano modifiche temporanee alla viabilità, con l’adozione di provvedimenti specifici per gestire il traffico durante le operazioni. Le autorità hanno comunicato che le nuove disposizioni saranno in vigore fino a nuova comunicazione, al fine di garantire la sicurezza di lavoratori e automobilisti.

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