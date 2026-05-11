Lavori in A4 e sulle strade della provincia di Verona | come cambia la viabilità
Sono in corso interventi settimanali sull’autostrada A4 e sulle strade della provincia di Verona. Questi lavori comportano modifiche temporanee alla viabilità, con l’adozione di provvedimenti specifici per gestire il traffico durante le operazioni. Le autorità hanno comunicato che le nuove disposizioni saranno in vigore fino a nuova comunicazione, al fine di garantire la sicurezza di lavoratori e automobilisti.
Proseguono gli interventi settimanali lungo l'autostrada A4, che porteranno ad alcuni provvedimenti viabilistici, così come accade sulle strade della provincia di Verona. A4Nell'ambito del progetto “Costruzione della corsia di emergenza in A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia Verona Bologna.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Lavori in A4 e sulle strade della provincia. Chiuso nel weekend un tratto della tangenziale sudTangenziale, autostrada e strade della provincia, la prossima settimana saranno interessate da una serie di cantieri stradali che porteranno ad...
Lavori in Transpolesana e sulle strade della provincia: le modifiche alla viabilitàDalla prossima settimana, lungo la strada statale 434, prenderanno il via una serie di interventi di manutenzione della segnaletica stradale.
Argomenti più discussi: Lavori in A4 e sulle strade della provincia. Chiuso nel weekend un tratto della tangenziale sud; Lavori in autostrada e in tangenziale, ecco la mappa dei cantieri; A4 Milano-Brescia, chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza: tutte le notti interessate dai lavori; Lavori in A4 e sulle strade della provincia di Verona: come cambia la viabilità.
? LAVORI NOTTURNI – A4 VENEZIA–PADOVA ?Martedì 5 maggio 2026, dalle ore 20:30 alle ore 6:00 di mercoledì 6 maggio 2026: asfaltatura della corsia di marcia in direzione Bologna, dal km 6+200 al km 6+700. È prevista la chiusura dello svincolo per - facebook.com facebook
Qual è l'avventura ufficiale di TTRPG più lineare che hai mai gestito o giocato? - Reddit reddit
C.I.M.A. COOPERATIVA ITALIANA MANUTENZIONI AMBIENTALI A R.L - Results on X | Live Posts & Updates - x.com x.com