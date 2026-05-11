Lavori in A4 e sulle strade della provincia di Verona | come cambia la viabilità

Da veronasera.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso interventi settimanali sull’autostrada A4 e sulle strade della provincia di Verona. Questi lavori comportano modifiche temporanee alla viabilità, con l’adozione di provvedimenti specifici per gestire il traffico durante le operazioni. Le autorità hanno comunicato che le nuove disposizioni saranno in vigore fino a nuova comunicazione, al fine di garantire la sicurezza di lavoratori e automobilisti.

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Proseguono gli interventi settimanali lungo l'autostrada A4, che porteranno ad alcuni provvedimenti viabilistici, così come accade sulle strade della provincia di Verona. A4Nell'ambito del progetto “Costruzione della corsia di emergenza in A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia Verona Bologna.🔗 Leggi su Veronasera.it

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