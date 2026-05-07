Iniziano gli interventi sulle strade provinciali nelle quali passerà il Giro d' Italia FOTO

Sono iniziati i lavori di sistemazione sulle strade provinciali della provincia di Pescara interessate dal passaggio del Giro d’Italia nei prossimi giorni. Le operazioni riguardano interventi di miglioramento e riqualificazione delle arterie coinvolte, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la regolarità della corsa ciclistica. Le autorità hanno dato il via libera al completamento di queste opere prima dell’arrivo della carovana.

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Via libera al completamento degli interventi sulle strade della provincia di Pescara nelle quali passerà il Giro d'Italia nei prossimi giorni.Il presidente della Provincia, Giorgio De Luca, esprime il più sentito ringraziamento al presidente della giunta regionale Marco Marsilio, al presidente.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Lavori sulle strade provinciali: al via la ripavimentazione di quattro arterie provinciali nel SannioTempo di lettura: < 1 minutoIl Settore Infrastrutture della Provincia ha dato stamani il via ai lavori di ripavimentazione e messa in sicurezza di... SP8 Ceppaloni, Fuschini (Forza Italia): “Basta inerzia, subito manutenzione e programmazione sulle strade provinciali”Strada Provinciale 8, il Capogruppo Vincenzo Fuschini di Forza Italia sollecita sopralluogo e interventi urgenti per la sicurezza nel tratto Santa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lavori: ecco la mappa degli interventi sulle strade che iniziano questa settimana; Interventi straordinari su impianti di illuminazione e semafori: quando iniziano i lavori; Interventi strade provincia Pescara Giro d'Italia 2026; Aziende virtuose: quando la salute inizia in ufficio e nelle fabbriche. Montesilvano, entro i primi di maggio saranno chiusi i cantieri sul lungomareTutti i cantieri, saranno chiusi entro i primi di maggio per la prima edizione della Coppa del Mondo di ciclismo paraolimpico ... rete8.it Iniziata la potatura delle alberature lungo la via RomaVia alla potatura delle alberature in via Roma a Camaiore. L’intervento interesserà tutti e cento i tigli presenti lato strada, nell’ottica della manutenzione e della salvaguardia del patrimonio ... lanazione.it Ci sono storie che iniziano nel silenzio. Storie di paura, vergogna e solitudine che troppo spesso restano nascoste per anni. Ma basta una voce che ascolta per cambiare tutto. Da 40 anni, Telefono Azzurro è accanto a bambini e adolescenti vittime di violenza, - facebook.com facebook