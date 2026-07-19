La Fiorentina non si ferma | prende Oulaï e si avvicina ai 100 milioni

La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Oulaï, portandosi a circa 90 milioni di euro spesi sul mercato finora. La società sta rafforzando la rosa con nuovi acquisti e punta a superare i 100 milioni di spesa complessiva. La campagna trasferimenti prosegue con l’obiettivo di migliorare la squadra e lasciare alle spalle la stagione precedente. Le operazioni sono in corso e non sono ancora concluse.

2026-07-19 22:35:00 Il web è in trepidazione: IL Fiorentina È determinata a lasciarsi alle spalle ciò che ha vissuto la scorsa stagione. Almeno questo è quello che cercano di trasmettere in base a come si stanno muovendo in queste prime settimane di mercato. L’ultimo ad arrivare Artemio Franchi è stato Cristo Inao Oulaï (Yopougon, 2006) dopo aver evidenziato con Costa d’Avorio durante il Mondo. Come rivelato dall’ Trabzonspor vengono pagati 26 milioni fissi più altri quattro variabili. Inoltre, prenderebbero il 10% su una vendita futura. “Sono molto felice di essermi unito a questo leggendario club italiano. Sono molto orgoglioso di giocare per la Fiorentina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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La vera Bistecca alla Fiorentina(così si fa davvero)

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