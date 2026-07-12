La Fiorentina lavora sul mercato per rinforzare la difesa, puntando su Thorstvedt e Oulai come possibili acquisti. La società ha mostrato determinazione, seguendo la strategia di rafforzamento del settore difensivo già annunciata. Le trattative sono in corso, senza conferme ufficiali, e si concentrano sui profili che possano aumentare la qualità della linea arretrata. La finestra di mercato resta aperta per ulteriori sviluppi.

Firenze, 12 luglio 2026 - La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato e la linea tracciata da Fabio Paratici appare ormai evidente: rinforzare innanzitutto il reparto arretrato. Dopo gli arrivi dei centrali Viery e Dragusin, il direttore sportivo viola ha concentrato le proprie attenzioni sulla fascia destra, individuando in Jimenez (l'ufficialità arriverà oggi a causa di lungaggini burocratiche) un profilo ideale grazie alla sua versatilità, anche se l'idea è quella di utilizzarlo prevalentemente come terzino basso a destra. Il lavoro sulla difesa, però, potrebbe non essere ancora concluso. Nelle ultime ore ha preso quota la candidatura di Joaquin Martinez Gauna, meglio conosciuto come Oso, esterno del Siviglia nato nel 2003. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Lanazione.it - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Si può spingere per Thorstvedt, Oulai piace

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Paratici accelera. Koleosho e Thorstvedt, ci siamoLa Fiorentina ha concluso gli accordi per Koleosho e Thorstvedt, due giocatori che sono stati al centro delle trattative da settimane.

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Thorstvedt per completare la mediana. Gosens salutaNella notte tra mercoledì e giovedì, la Fiorentina ha concluso l'acquisto di Arthur Atta dall'Udinese, rafforzando il centrocampo.

Temi più discussi: Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Thorstvedt per completare la mediana. Gosens saluta; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Dragusin sbarca a Firenze. Koleosho ora è un intrigo; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Paratici accelera. Koleosho e Thorstvedt, ci siamo; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Oso sempre più vicino. Nuova idea dal Chelsea.

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: sorpresa Jimenez. Ora Paratici può chiudere per Oso x.com

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Si può spingere per Thorstvedt, Oulai piaceContinua il mercato viola, intanto Fabio Grosso ha diramato l'elenco dei 29 convocati per il ritiro. Presenti anche alcuni giovani talenti, da Croci a Beldenti ed Egharevba ... lanazione.it

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Oso sempre più vicino. Nuova idea dal ChelseaL'esterno spagnolo del Siviglia è in cima alla lista per il dopo Gosens. Fazzini prossimo al trasferimento al Parma in prestito con diritto di riscatto ... lanazione.it