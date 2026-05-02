Oggi si svolge la tappa del Giro di Romandia 2026 e la corsa si avvicina all’ultimo passaggio sullo Jaunpass. Il gruppo si sta avvicinando ai quattro fuggitivi che stanno tentando di mantenere il vantaggio. A 40 km dall’arrivo mancano circa 10 km all’inizio della salita, mentre i ciclisti continuano a muoversi verso il traguardo. La gara è in pieno svolgimento con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 Mancano 10 km all’inizio dello Jaunpass. 14.56 40 km al traguardo. La fuga ha terminato la salita, con Paret-Peintre che ha preceduto Leonard e Vervaeke sul GPM. 14.54 In fondo al gruppo Godon e Conca, l’andatura della UAE è molto sostenuta. 14.53 Tra la cima di questa ascesa e l’inizio della prossima, sono posti gli sprint intermedi di Boltigen e Reidenbach, uno in successione all’altro. 14.50 Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe), Michael Leonard (EF Education–EasyPost), Valentin Paret-Peintre e Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), sono i quattro corridori al comando. Il gruppo ha guadagnato tanto in questa fase di corsa, portandosi a 1’27” dai leader di gara.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina l’ultimo passaggio sul Jaunpass, il gruppo si avvicina ai quattro fuggitivi

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