Nella finale tra Spagna e Argentina, il punteggio è rimasto 0-0. La squadra europea ha dominato il possesso palla, mentre quella sudamericana ha incontrato difficoltà in fase offensiva. Questa partita si svolge nel contesto del primo mondiale con 48 squadre, organizzato in tre nazioni, e rappresenta la sfida più attesa del torneo.

Il primo mondiale a 48 squadre, il primo a tenersi in tre nazioni arriva alla partita più attesa, quella nella quale le due migliori nazionali si giocheranno la Coppa del Mondo. Folla e spettacolo delle grandi occasioni per i 90 minuti che entreranno comunque nella storia del calcio. Di fronte al MetLife Stadium ci sarà l’Argentina campione del mondo a caccia del secondo mondiale consecutivo, impresa riuscita finora solo all’Italia di Pozzo e al Brasile di Pelè. L’Albiceleste, però, dovrà vedersela con la Spagna che ha demolito la favoritissima Francia in semifinale e sembra la squadra più completa. Seguite con noi la diretta testuale della finale del mondiale 2026, Spagna-Argentina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La finale Spagna-Argentina 0-0. Tanto possesso per le Furie Rosse, sudamericani in difficoltà

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Argentina refusal could see new teams replace them vs Spain in Finalissima.

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