Dal palco della festa regionale dell’Unità di Melzo il grazie ad Alberto Fulgione (nella foto), storico segretario di zona del partito ed ex sindaco di Liscate, scomparso in gennaio a soli 60 anni. Ricordi e testimonianze, cordoglio e affetto, e la presentazione del progetto solidale “ Il sogno di Alberto “: l’istituzione di un fondo per sostenere gli studi e il percorso formativo dei quattro giovani figli del segretario scomparso, "che ha operato sempre e molto per i giovani e la comunità". Tanti amici, compagni, amministratori l’altra sera sull’area feste di via Colombo, a ricordare Fulgione, politico e amministratore, apprezzato docente, marito e padre di quattro ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La festa del Pd nel nome di Fulgione

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