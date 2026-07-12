Notizia in breve

La spiaggia del Bagno Obelix è stata invasa da una grande folla per celebrare Vigor Bovolenta. Ogni campo sulla spiaggia rappresenta una fase della sua vita, mentre i partecipanti ricordano il giocatore scomparso. La manifestazione, chiamata Bovelix, ha visto decine di persone radunate in suo onore, con le parole del suo nome pronunciate più volte. La giornata si è svolta senza incidenti, con i presenti che hanno condiviso ricordi e momenti legati alla carriera e alla persona di Bovolenta.