Bovelix la grande festa nel nome di Vigor Ogni campo ricorda una fase della sua vita
La spiaggia del Bagno Obelix è stata invasa da una grande folla per celebrare Vigor Bovolenta. Ogni campo sulla spiaggia rappresenta una fase della sua vita, mentre i partecipanti ricordano il giocatore scomparso. La manifestazione, chiamata Bovelix, ha visto decine di persone radunate in suo onore, con le parole del suo nome pronunciate più volte. La giornata si è svolta senza incidenti, con i presenti che hanno condiviso ricordi e momenti legati alla carriera e alla persona di Bovolenta.
La marea umana si distribuisce sulla sabbia del Bagno Obelix, con un nome solo sulle labbra, quello di Vigor Bovolenta, il cui ricordo non sparirà mai dal cuore di chi l’ha conosciuto, ma non solo. I figli hanno spinto perché si tenesse ancora il Bovelix, l’appuntamento sulla spiaggia tra divertimento, partite, tornei e tanto altro ancora, con il mondo della pallavolo, il suo mondo, al centro di tutto. Federica Lisi, metà del cuore di Vigor Bovolenta, fermatosi per sempre in quella maledetta sera del 24 marzo di 14 anni fa sul campo di Macerata con la maglia del Volley Forlì, si è impegnata e ha messo tutte le energie possibili, con tanti valenti appassionati di supporto, per organizzare in grande stile l’evento che per tre giorni, fino ad oggi, riempirà di appassionati – ancor più del solito – il Bagno Obelix. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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