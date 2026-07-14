La Festa della poesia di Melicuccà si svolge di nuovo, dedicata a Lorenzo Calogero. L’evento include ospiti internazionali, spettacoli teatrali, musica e un omaggio a figure del teatro. La manifestazione si svolge nel borgo sull’Aspromonte, che si presenta come un laboratorio permanente di ricerca artistica. Qui, poesia, teatro, arti visive, musica, filosofia e paesaggio si incontrano, creando uno spazio culturale aperto al dialogo sia nazionale che internazionale.

Un laboratorio permanente di ricerca in cui poesia, teatro, arti visive, musica, filosofia e paesaggio si incontrano, trasformando il piccolo borgo di Melicuccà, sull’ Aspromonte, in un luogo di produzione culturale aperto al dialogo nazionale e internazionale. E’ la Festa della Poesia intitolata a Lorenzo Calogero, grande poeta calabrese, per restituirgli il posto che gli spetta nella storia della letteratura italiana ed europea. Ideata e curata dal regista e editore Nino Cannatà e promossa da LYRIKS Edizioni, la manifestazione è arrivata alla sua terza edizione che comincerà il 6 agosto. Melicuccà tornerà dunque ad essere un punto di incontro tra generazioni, linguaggi e discipline: la poesia come luogo da cui ripensare il presente, mettendo in relazione memoria e contemporaneità, ricerca artistica e identità dei luoghi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torna la Festa della poesia di Melicuccà nel nome di Lorenzo Calogero. Tra ospiti internazionali, teatro, musica e un omaggio a Cauteruccio e Perilli

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