La famiglia Pin lascia lo storico panificio dopo 60 anni dietro al bancone | Tanto lavoro ora andiamo in pensione

Da ilgazzettino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il panificio Pin Natale di Bannia chiude dopo quasi sessant’anni di attività. Le sorelle Pin, Barbara e Marzia, insieme al marito Lucio Basso, hanno deciso di smettere di lavorare il primo agosto. Dopo decenni passati dietro al bancone, la famiglia si prepara a andare in pensione. La chiusura segna la fine di una lunga presenza nel quartiere, con un’ultima giornata di apertura prevista tra pochi giorni.

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FIUME VENETO - È una lunga storia durata quasi sessant’anni quella del panificio Pin Natale di Bannia. Per le sorelle Pin, Barbara, Marzia e il marito Lucio Basso, il primo agosto sarà l’ultimo giorno di lavoro. Un traguardo degno di nota dal momento che, per la comunità di Bannia e le frazioni vicine, i professionisti sono da sempre un punto di riferimento e un esempio di dedizione e amore verso il proprio paese e chi ne fa parte. «Dopo tanti anni di lavoro è giunto per noi il momento di salutarvi e andare in pensione - raccontano -. Con il cuore colmo di gratitudine, ringraziamo tutti voi che avete condiviso con noi questa avventura: clienti, amici, fornitori e collaboratori». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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