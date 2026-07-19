FIUME VENETO - È una lunga storia durata quasi sessant’anni quella del panificio Pin Natale di Bannia. Per le sorelle Pin, Barbara, Marzia e il marito Lucio Basso, il primo agosto sarà l’ultimo giorno di lavoro. Un traguardo degno di nota dal momento che, per la comunità di Bannia e le frazioni vicine, i professionisti sono da sempre un punto di riferimento e un esempio di dedizione e amore verso il proprio paese e chi ne fa parte. «Dopo tanti anni di lavoro è giunto per noi il momento di salutarvi e andare in pensione - raccontano -. Con il cuore colmo di gratitudine, ringraziamo tutti voi che avete condiviso con noi questa avventura: clienti, amici, fornitori e collaboratori». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - La famiglia Pin lascia lo storico panificio dopo 60 anni dietro al bancone: «Tanto lavoro, ora andiamo in pensione»

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