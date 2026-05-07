Palermo saluta Vilardo dopo 60 anni chiude lo storico negozio per animali | Perdita immensa per la città

A Palermo, dopo sessant’anni di presenza, il Gruppo cinotecnico Vilardo ha deciso di chiudere tutti i negozi dedicati agli animali domestici. La catena, con punti vendita in diverse zone della città, ha comunicato la chiusura attraverso un messaggio sui social, suscitando emozioni tra clienti e residenti. La decisione segna la fine di un’epoca per un’attività storica che ha accompagnato generazioni di proprietari di animali.

Dopo sessant'anni di attività, il Gruppo cinotecnico Vilardo chiude i battenti. La storica catena di negozi dedicata agli animali domestici, con più punti vendita a Palermo, da via Abruzzi a viale Strasburgo, ha salutato i propri clienti con un messaggio sui social che ha commosso migliaia di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Dopo 106 anni chiude lo storico negozio Caravaglio: “Si spegne un pezzo di città”La chiusura dello storico negozio Caravaglio, dopo 106 anni di attività, impone innanzitutto una riflessione che viene prima di ogni analisi... Monica chiude lo storico negozio dopo quasi 30 anni: “La moria del centro? Servono parcheggi più vicini”Cesena, 28 aprile 2026 – Il 6 giugno saluta la città anche il negozio Avenida in via Strinati, gestito da Monica Novelli, veterana dei commercianti... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Palermo saluta Vilardo, dopo 60 anni chiude lo storico negozio per animali: Perdita immensa per la città; Palermo, la catena di negozi per animali Vilardo abbassa la saracinesca: l'annuncio; Palermo, chiude dopo 60 anni il Gruppo Vilardo: addio alla storica catena. Palermo, Vilardo chiude dopo 60 anni: il saluto socialQuando a Palermo il mondo Pet era ancora sconosciuto, Vilardo nacque per amore degli animali – si legge in un comunicato diffuso sui social – Da allora siamo diventati, con semplicità e lavoro quotid ... livesicilia.it Il Palermo F.C. saluta una delle figure storiche del club, addio all'ex medico sportivo Sergio Matracia https://qds.it/morto-sergio-matracia-storico-medico-sportivo-palermo-calcio/ - facebook.com facebook