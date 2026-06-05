Prosegue il nostro concorso ’Vota il miglior barista’. Tra le segnalazioni (coupon in basso nella pagina) c’è Simona Lelli. E per lei c’è stata festa grande al bar ‘L’Isola del Caffè’ in piazza Falcone nel quartiere Cesare di Savignano. Simona, originaria di Savignano e residente a Roncofreddo, ha unito il compleanno ai suoi 46 anni di barista. Le hanno preparato la festa i titolari del locale (la famiglia Forti) e le colleghe bariste. Quanti anni aveva quando ha iniziato a fare la barista? "Solo 14 anni, perchè al tempo se non andavi a scuola i genitori ti mandavano a lavorare a guadagnarti la pagnotta". Il suo curriculum? "Il primo bar è stato il Cesare sempre a Savignano e in estate la stagione al mare al Bar Corallo di Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vota il miglior barista. Simona festeggia 60 anni. Da 46 dietro al bancone

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Temi più discussi: Vota il miglior barista. Lotta serrata ai vertici; Vota il miglior barista. Simona festeggia 60 anni. Da 46 dietro al bancone; Miglior barista di Cesena. Oltre tremila tagliandi; Miglior barista: è corsa a tre. Lotta tra Sara, Ruby e Kabiria.

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