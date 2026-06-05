Vota il miglior barista Simona festeggia 60 anni Da 46 dietro al bancone
Prosegue il nostro concorso ’Vota il miglior barista’. Tra le segnalazioni (coupon in basso nella pagina) c’è Simona Lelli. E per lei c’è stata festa grande al bar ‘L’Isola del Caffè’ in piazza Falcone nel quartiere Cesare di Savignano. Simona, originaria di Savignano e residente a Roncofreddo, ha unito il compleanno ai suoi 46 anni di barista. Le hanno preparato la festa i titolari del locale (la famiglia Forti) e le colleghe bariste. Quanti anni aveva quando ha iniziato a fare la barista? "Solo 14 anni, perchè al tempo se non andavi a scuola i genitori ti mandavano a lavorare a guadagnarti la pagnotta". Il suo curriculum? "Il primo bar è stato il Cesare sempre a Savignano e in estate la stagione al mare al Bar Corallo di Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Sorrisi e caffè dietro al bancone. Riparte la caccia al miglior barista: domani c’è il primo tagliandoDomani si svolge la prima tappa della competizione per il miglior barista, organizzata per il terzo anno consecutivo nel caffè di Cesena.
Leggi anche: Cesena, sfida al bancone: 2000 voti per il miglior barista
Temi più discussi: Vota il miglior barista. Lotta serrata ai vertici; Vota il miglior barista. Simona festeggia 60 anni. Da 46 dietro al bancone; Miglior barista di Cesena. Oltre tremila tagliandi; Miglior barista: è corsa a tre. Lotta tra Sara, Ruby e Kabiria.
Vota il miglior barista. Lotta serrata ai verticiTre donne si contendono la prima posizione, ma dietro di loro c’è un agguerrito gruppo di concorrenti pronti a scalare la classifica . msn.com
Nebbiuno, la barista più longeva d'Italia ricorda il primo voto delle donne facebook
Miglior barista di Cesena: oltre tremila tagliandiPioggia di voti per le concorrenti del nostro ’referendum’ tra i lettori. Guidano la classifica ancora Sara Zedde, Rudy Sherifi e Kabiria Lombardini. msn.com