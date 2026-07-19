Dopo aver fallito due occasioni chiare contro l’Inghilterra, il giocatore francese è stato visto piangere negli spogliatoi. La sua delusione si è manifestata attraverso lacrime e un evidente stato di sconforto. L’allenatore ha poi intervistato il giocatore, cercando di consolarlo. La partita si è conclusa con venti tiri in porta senza che la squadra riuscisse a segnare, e il giocatore non ha trovato la rete durante tutto il torneo.

Venti tiri in porta e zero gol. Michael Olise non ha lasciato il segno nel tabellino dei marcatori al Mondiale, sprecando due occasioni importanti anche nella finalina con l'Inghilterra. L'esterno del Bayern Monaco, che pure ha regalato sette assist (record assoluto negli ultimi 60 anni), è così scoppiato in lacrime negli spogliatoi del Miami Stadium in Florida. Olise ci teneva a lasciare il segno e a consolarlo ci ha pensato Didier Deschamps. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La disperazione di Olise: piange negli spogliatoi, interviene Deschamps. Numeri shock per il francese FOTO

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