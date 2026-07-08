Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha dichiarato che il ricorso presentato dalla sua nazionale contro il cartellino giallo ricevuto da Michael Olise durante la partita degli ottavi di finale contro il Paraguay è stato respinto dalla Fifa "Non c'è stato alcun cambiamento riguardo al cartellino giallo di Olise. Abbiamo ricevuto la decisione della Fifa questa mattina, che conferma la validità del cartellino giallo", ha affermato il ct della Francia. Ciò significa che se Olise dovesse venire ammonito durante il quarto di finale col Marocco, in programma giovedì, rischierebbe la squalifica per un'eventuale semifinale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Deschamps: "Ricorso contro il giallo a Olise respinto dalla Fifa"

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Didier Deschamps sul ricorso: Abbiamo ricevuto una risposta dalla Fifa, il cartellino giallo di Michael Olise è stato mantenuto. Il nostro ricorso non è stato accettato. Olise quindi rimane in diffida: in caso di ammonizione con il Marocco e in caso di passaggio d x.com

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