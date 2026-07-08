La Fifa ha confermato che Michael Olise ha ricevuto un cartellino giallo durante la partita tra Francia e Paraguay negli ottavi dei Mondiali, conclusa con un risultato di 1-0. La decisione è stata comunicata da Didier Deschamps in conferenza stampa. Non sono state annunciate modifiche o sanzioni successive alla comunicazione ufficiale.

Il cartellino giallo ricevuto da Michael Olise durante la vittoria per 1-0 della Francia contro il Paraguay negli ottavi dei Mondiali è stato confermato dalla Fifa: lo ha annunciato Didier Deschamps in conferenza stampa. "Il cartellino giallo non è cambiato. Abbiamo ricevuto la notifica dalla FIFA stamattina, e rimane valido", ha dichiarato il commissario tecnico della nazionale francese nella conferenza stampa pre-partita al Gillette Stadium, nella periferia di Boston., La Federacalcio francese aveva chiesto la revoca del giallo a Olise, sostenendo che il fallo per cui il fantasista francese era stato sanzionato non era avvenuto. Nei minuti... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Francia, Deschamps annuncia: "Confermato il cartellino giallo a Olise"

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