Francia Deschamps annuncia | Confermato il cartellino giallo a Olise

Da sportmediaset.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Fifa ha confermato che Michael Olise ha ricevuto un cartellino giallo durante la partita tra Francia e Paraguay negli ottavi dei Mondiali, conclusa con un risultato di 1-0. La decisione è stata comunicata da Didier Deschamps in conferenza stampa. Non sono state annunciate modifiche o sanzioni successive alla comunicazione ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il cartellino giallo ricevuto da Michael Olise durante la vittoria per 1-0 della Francia contro il Paraguay negli ottavi dei Mondiali è stato confermato dalla Fifa: lo ha annunciato Didier Deschamps in conferenza stampa. "Il cartellino giallo non è cambiato. Abbiamo ricevuto la notifica dalla FIFA stamattina, e rimane valido", ha dichiarato il commissario tecnico della nazionale francese nella conferenza stampa pre-partita al Gillette Stadium, nella periferia di Boston., La Federacalcio francese aveva chiesto la revoca del giallo a Olise, sostenendo che il fallo per cui il fantasista francese era stato sanzionato non era avvenuto. Nei minuti... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

francia deschamps annuncia confermato il cartellino giallo a olise
© Sportmediaset.mediaset.it - Francia, Deschamps annuncia: "Confermato il cartellino giallo a Olise"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE Alle 21 Francia-Senegal, le ultime: Deschamps con Doué, Mbappé, Olise e DembeléAlle 21, la partita tra Francia e Senegal è iniziata con l’arbitro australiano Alireza Faghani.

Francia furiosa per il giallo a Olise: dopo il caso Balogun la Federazione prepara l’esposto alla FIFALa Federazione francese sta preparando un esposto alla FIFA riguardo a un cartellino giallo mostrato a Michael Olise durante una partita contro il...

Temi più discussi: Infortunio Thuram e stop Kanté: doppio annuncio di Deschamps verso Francia-Svezia; Francia, che tegola per Deschamps! Un big del centrocampo verso il forfait per la sfida al Paraguay; Thuram salta gli ottavi di finale tra la sua Francia e il Paraguay Deschamps rassicura….

francia deschamps annuncia confermatoMondiali: Deschamps, confermato il cartellino giallo a Olise(ANSA) - FOXBOROUGH, 08 LUG - Il cartellino giallo ricevuto da Michael Olise durante la vittoria per 1-0 della Francia contro il Paraguay negli ottavi dei Mondiali è stato confermato dalla Fifa: lo ha ... tuttosport.com

francia deschamps annuncia confermatoFrancia, Deschamps torna a guidare la Nazionale dopo il lutto. Martedì c'è la SveziaL'allenatore della Francia, Didier Deschamps, ha nuovamente raggiunto la nazionale per i Mondiali dopo un breve rientro a casa in seguito alla morte della madre. tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web