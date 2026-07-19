La diretta di Spagna-Argentina | 0-0 Doppia fiammata di Yamal Le formazioni ufficiali della finale dei Mondiali di calcio 2026
La finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina si è conclusa con il punteggio di 0-0. Durante la partita, Yamal ha avuto due occasioni da gol, entrambe senza successo. Le formazioni ufficiali delle due squadre sono state annunciate prima dell’inizio del match, che si è disputato dopo aver superato un totale di 103 partite nel torneo, il numero più alto mai registrato in un’edizione del Mondiale.
Roma, 19 luglio 2026 – Dopo 103 partite del Mondiale di calcio con più match di sempre, ecco la finalissima tra la Spagna del ct José Luis De La Fuente e l’ Argentina di Lionel Scaloni. L’albiceleste si presenta all’appuntamento dopo aver battuto 2-1 l’Inghilterra in rimonta, con le reti di Enzo Fernandez e dell’attaccante dell’Inter Luataro Martinez. L’ennesima partita della competizione, senza eccezioni dal primo match disputato, con almeno due gol segnati dall’Argentina. La Spagna, che ha subito solo un gol in tutto il torneo, ha invece superato 2-0 la Francia in una semifinale tutta europea, con i sigilli di Mikel Oyarzabal, al quinto centro del Mondiale, e del terzino destro del Tottenham Pedro Porro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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