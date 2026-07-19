La finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina si è conclusa con il punteggio di 0-0. Durante la partita, Yamal ha avuto due occasioni da gol, entrambe senza successo. Le formazioni ufficiali delle due squadre sono state annunciate prima dell’inizio del match, che si è disputato dopo aver superato un totale di 103 partite nel torneo, il numero più alto mai registrato in un’edizione del Mondiale.

Roma, 19 luglio 2026 – Dopo 103 partite del Mondiale di calcio con più match di sempre, ecco la finalissima tra la Spagna del ct José Luis De La Fuente e l’ Argentina di Lionel Scaloni. L’albiceleste si presenta all’appuntamento dopo aver battuto 2-1 l’Inghilterra in rimonta, con le reti di Enzo Fernandez e dell’attaccante dell’Inter Luataro Martinez. L’ennesima partita della competizione, senza eccezioni dal primo match disputato, con almeno due gol segnati dall’Argentina. La Spagna, che ha subito solo un gol in tutto il torneo, ha invece superato 2-0 la Francia in una semifinale tutta europea, con i sigilli di Mikel Oyarzabal, al quinto centro del Mondiale, e del terzino destro del Tottenham Pedro Porro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sport.quotidiano.net - La diretta di Spagna-Argentina: 0-0. Doppia fiammata di Yamal. Le formazioni ufficiali della finale dei Mondiali di calcio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why Messi & Argentina Rejected Spains Finalissima…

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La diretta di Spagna-Argentina. Yamal contro Messi: le formazioni ufficiali della finale dei Mondiali di calcio 2026

Leggi anche: Spagna-Argentina LIVE, finale dei Mondiali 2026 in diretta tv su Rai 1 e DAZN: Yamal e Messi titolari, le formazioni ufficiali

Temi più discussi: Spagna - Argentina, finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Finale Mondiali 2026, diretta Spagna-Argentina: formazioni, orario e dove vederla in diretta streaming; Mondiali 2026, il percorso verso la finale: da 48 squadre a Spagna-Argentina; Mondiali, oggi la finale Spagna-Argentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

#SpagnaArgentina diretta Mondiali: segui la finale LIVE x.com

Finale della Coppa del Mondo: Spagna o Argentina? reddit

LIVE Spagna-Argentina 0-0, finale dei Mondiali 2026 in diretta: la prima occasione è per YamalIn diretta la finale dei Mondiali 2026: la partita tra Spagna e Argentina si sta giocando oggi, domenica 19 luglio ... fanpage.it

Mondiali: Spagna - Argentina 0-0 DIRETTA e FOTOSpagna - Argentina 0-0 in campo per la finale dei campionati del mondo di calcio Svelate le formazioni ufficiali della finale dei Mondiali, Spagna-Argentina. ansa.it