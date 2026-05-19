Bagagliaio esplosivo viaggio in auto con tre ' marmotte' e 125 candelotti | due arresti
Due uomini sono stati arrestati a Cerignola dopo che la polizia ha scoperto un bagagliaio con un carico esplosivo. All’interno sono stati trovati tre ‘marmotte’ e 125 candelotti, elementi considerati esplosivi. La scoperta è avvenuta durante un controllo stradale, senza che fosse necessario un intervento di sparatorie o scontri. I due sono stati portati in caserma e sono ora in attesa di ulteriori verifiche sulle loro intenzioni. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza.
Bagagliaio esplosivo intercettato a Cerignola, dove due uomini sono stati sorpresi e arrestati dalla polizia con un carico ‘da guerra’, ovvero tre 'marmotte' e 125 candelotti esplosivi.E' successo lo scorso 7 maggio, dove gli agenti del Commissariato di Cerignola, durante l’espletamento di un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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