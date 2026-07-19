la danza delle emozioni il ballo invade la fortezza

Arezzo, 19 luglio 2026 – E’ in programma uno spettacolo con danzatori professionisti da tutta Europa alla Fortezza Medicea di Arezzo. Il gran finale della prima edizione della rassegna Arezzo Dance Hub andrà in scena stasera alle 20.30, con “La Danza delle Emozioni” che offrirà una performance unica nel suo genere in omaggio alla ricchezza e alla varietà dell’arte coreutica. L’evento, promosso dall’associazione Progetti Per La Danza con il contributo del Comune di Arezzo e il sostegno di Fondazione Guido d’Arezzo e Fondazione Arezzo Intour, alternerà le coreografie di ballerini di fama internazionale alle esibizioni di giovani talenti in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il ballo delle emozioni.

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Danzatori da tutta Europa sul palco della Fortezza MediceaDomenica 19 luglio, alle 20.30, è in programma il gran finale della prima edizione di Arezzo Dance Hub ... msn.com