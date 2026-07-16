Oggi nel centro di Arezzo si sono svolti due spettacoli di danza, inseriti nella prima edizione di Arezzo Dance Hub. Le performance si sono tenute nel complesso del Vasariano, attirando un pubblico vario e numeroso. Gli artisti hanno eseguito coreografie di diverso stile, portando la danza direttamente nelle strade e negli spazi pubblici della città. La manifestazione continuerà nei prossimi giorni con altri eventi dedicati alla danza.

Arezzo, 16 lugio 2026 – In arrivo due spettacoli di danza nel cuore di Arezzo. La prima edizione della rassegna Arezzo Dance Hub entra nel vivo oggi con “The Manifesto” al Teatro Vasarian o e domani con “ Aurum - Memoriae Materiae” al Museo Orodautore quando verranno proposte produzioni originali in cui arte, movimenti e musica saranno intrecciate per dare vita a un dialogo tra linguaggio corporeo e spazi. Gli eventi sono promossi dall’associazione Progetti Per La Danza con il sostegno di Comune, Fondazione Guido d’Arezzo e Fondazione Arezzo Intour. Il primo appuntamento, a ingresso gratuito ma con prenotazione consigliata, sarà con la danza contemporanea di “The Manifesto” che alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «The Manifesto» al Vasariano, la danza invade il centro città

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Si parla di: The Manifesto al Vasariano. La danza invade il centro città; Due spettacoli di danza in due giorni nel cuore di Arezzo.

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