Essenza di B-You porta in scena la leggerezza delle emozioni sospese tra teatro e danza
Sabato 6 e domenica 7 giugno, la Sala Granturismo ospita “Essenza”, uno spettacolo di teatro acrobatico prodotto dalla compagnia B-You, diretta da Barbara Bianchi. Lo spettacolo combina elementi di teatro e danza, utilizzando il corpo come linguaggio e il movimento per rappresentare emozioni. La rappresentazione si focalizza sulla relazione tra corpo e parola, evidenziando come il movimento possa esprimere stati d’animo e sensazioni. La compagnia propone una performance che sospende tra leggerezza e introspezione.
Il corpo che si fa parola, il movimento che scioglie i nodi dell’anima. Sabato 6 e domenica 7 giugno, la Sala Granturismo ospita “Essenza”, il saggio-spettacolo di teatro acrobatico della compagnia B-You, diretta da Barbara Bianchi. Attraverso il linguaggio potente e suggestivo del teatro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Come si creano e si dissipano le illusioni . Robin Nordwood
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