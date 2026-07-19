Il progetto di prolungamento della linea T1 della tramvia da Careggi fino all’ospedale Meyer è stato presentato al ministero. Secondo le stime, i lavori potrebbero essere completati entro il 2029. La linea, che collega già alcune zone della città, sarà estesa per migliorare l’accesso all’ospedale pediatrico. Il progetto ha superato le fasi preliminari e si attende l’approvazione definitiva per avviare le procedure di realizzazione.

La tramvia verso il Meyer non è più soltanto un’ipotesi sul tavolo. Il progetto del prolungamento della linea T1 da Careggi fino all’ospedale pediatrico entra nella fase operativa: il governatore Eugenio Giani ha infatti già fatto trasmettere agli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo studio di fattibilità dell’intervento, predisposto secondo i requisiti richiesti dal bando nazionale. L’obiettivo è arrivare a una risposta in tempi rapidi e mettere la Regione nelle condizioni di aprire il cantiere nel più breve tempo possibile. Si tratta di un intervento breve nelle dimensioni, ma considerato strategico per il sistema sanitario e della mobilità cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La corsa verso il Meyer. Progetto al ministero: "Tutto pronto nel 2029"

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